Vimeo s'ouvre à la vidéo filmée à 360°. Des contenus sont d'ores et déjà disponibles. Voici ceux qui ont retenu notre attention.

Mieux vaut tard que jamais. Alors que YouTube propose de visionner des vidéos à 360 degrés depuis mars 2015 et Dailymotion depuis avril 2016, Vimeo a fini par se lancer à son tour dans la mode des vidéos que l’on peut regarder dans toutes les directions. Il était temps : le site, pourtant spécialisé dans les vidéos, s’est même fait doubler par des services comme Facebook, Twitter ou encore Periscope.

Si Vimeo se lance dans la vidéo à 360° bien après ses compétiteurs, la plate-forme a toutefois une carte à jouer pour refaire son retard et trouver sa place. Le site jouit en effet d’une réputation un peu plus « premium » au niveau des contenus. Si on trouve de tout et n’importe quoi sur YouTube et Dailymotion, les œuvres figurant sur Vimeo sont en général beaucoup plus soignées et esthétiques.

C’est sur ce créneau que Vimeo peut s’imposer, en séduisant les particuliers comme les professionnels, les premiers parce qu’ils chercheraient des vidéos à 360° d’une très grande qualité, les seconds parce qu’ils voudraient héberger leurs créations sur un service digne de ce nom. D’ailleurs, les premières vidéos qui sont disponibles confortent cette lecture ; voici celles qui ont retenu notre attention :

Vimeo précise que la mise en ligne des vidéos à 360° peut se faire avec des contenus dont la qualité peut attendre l’ultra haute définition (8K) et que les enregistrements déjà en ligne peuvent être lus sur un ordinateur, un terminal (smartphone ou tablette), via le site web ou l’application dédiée, ou encore via un casque de réalité virtuelle (Samsung GearVR, Zeiss VR One et Google Daydream).

Comme toujours, il suffit d’utiliser la souris ou le clavier pour orienter la vue de la vidéo. Sur un casque de réalité virtuelle, c’est en bougeant la tête que l’angle changera. Une rubrique dédiée aux vidéos à 360° est disponible sur le site, avec parfois quelques contenus quelque peu psychédéliques, ainsi qu’un guide pour démarrer dans l’enregistrement de vidéos à 360° et une foire aux questions dédiée.