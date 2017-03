Le dessin animé emblématique de Cartoon Network sera bientôt disponible à la demande : lancé au printemps 2017, le service Boomerang regroupera les épisodes des Looney Tunes, et d'autres séries animées classiques.

« Quoi d’neuf, docteur ? » La célébrissime répartie de Bugs Bunny dans les Looney Tunes vous inspire peut-être un sentiment nostalgique de votre tendre enfance. Bonne nouvelle : la série de dessins-animés la plus populaire du milieu du 20e siècle est de retour. Les épisodes originaux, diffusés pour la première fois entre 1930 et 1969, puis sur Cartoon Network entre 1992 et 2004, seront très bientôt regroupés dans un service de streaming.

Introducing #Boomerang : a new streaming service featuring classic cartoons for the whole family. Coming Soon : https://t.co/CTLHHa8GA2 pic.twitter.com/kEzW7gbCHc — Boomerang (@BoomerangToons) March 7, 2017

Intitulé Boomerang, ce service de streaming regroupera plus de 1 000 épisodes issus de Metro-Goldwyn-Mayer Animation, Hanna-Barbera et les Looney Tunes, avec, entre autres, Tom & Jerry, Les Jetsons, Scooby-Doo et l’incontournable Bugs Bunny. Dans le package Boomerang, les épisodes classiques de ces dessins-animés seront complétés par quelques nouveautés, notamment un programme revisitant les aventures de Dorothée et le magicien d’Oz.

Lancement au printemps prochain

Sur son site, Boomerang prévoit le lancement de son programme pour le printemps 2017. Il est déjà indiqué que le service de streaming sera disponible sur le web, via iOS et Android. Deux offres seront proposées aux premiers abonnés : une formule au mois, à 4,99$ avec une période d’essai gratuite de 7 jours, ou une formule annuelle à 39,99$ avec 30 jours d’essai gratuits.

Time Warner a déjà précisé que Boomerang aurait un accès exclusif à ces dessins-animés, cherchant certainement à faire de son nouveau service de streaming un must-have pour tous les nostalgiques de l’époque Looney Tunes, et des facéties de Daffy Duck, Grosminet, Titi, Bib Bip, Coyote et tous leurs amis.

Et si votre truc, ce sont plutôt les mangas, sachez qu’Amazon pense à vous avec sa nouvelle offre de streaming, baptisée Anime Strike.