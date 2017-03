Retrouvez notre sélection de jeux du week-end, avec au menu un incontournable de Nintendo !

Zelda Breath of the Wild – Wii U, Nintendo Switch

Il est là, tout beau tout neuf, avec sa direction artistique enchanteresse. Le dernier né de la série des Zelda ouvre le bal des premiers jeux sur Switch, la dernière console de Nintendo. Impossible de passer à côté, pour vous comme pour nous. De nombreuses heures dans le terres d’Hyrule nous attendent, avec un merveilleux monde ouvert et de grandes aventures. Pour en savoir plus sur les grandes qualités de Breath of The Wild, notre test vous attend.

Pour les plus pressés, Zelda Breath of The Wild est disponible à 70 € sur Switch (et sur Wii U).

The Elder Scrolls : Legends – PC

Ceux qui attendent désespérément une annonce autour du prochain volet des Elder Scrolls devront prendre leur mal en patience, puisque Bethesda semble vouloir essorer la licence de tous ses spin-off avant, dont désormais un jeu de cartes intitulé Legends.

Encore sous la forme de bêta, The Elder Scrolls Legends se présente comme un sosie de Hearthstone, avec toutefois quelques différences. La campagne solo suit en effet les périples de notre personnage, accompagné d’un Nordique dans sa fuite, après avoir été capturé par des adeptes Daedra. Chaque péripétie est découpée en combat de cartes, avec récompenses à la clé.

The Elder Scrolls Legends est disponible gratuitement en bêta uniquement sur PC pour le moment.

Sky Chasers – iOS, Android

Nous terminons cette semaine avec un jeu mobile tout mignon intitulé Sky Chasers. Avec ses allures de Super Mario des années 90 (Super Mario World si tu nous entends, on t’aime), Sky Chasers est un petit jeu où tout l’enjeu est de parvenir à piloter son vaisseau. L’astuce, c’est qu’il faut gérer la puissance de ses réacteurs gauche et droite pour stabiliser l’appareil et franchir les obstacles. Sky Chasers a aussi l’avantage d’être gratuit, alors pourquoi s’en priver ?

Sky Chasers Par Lucky Kat Studios Gratuit

