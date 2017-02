Vidéo : Surprise : le premier jeu officiellement optimisé pour Project Scorpio nous mènera dans le Mordor Maxime Claudel - il y a 44 minutes Pop culture

Warner Bros. a officialisé la sortie de La Terre Du Milieu : L'Ombre de la Guerre sur plusieurs plateformes, dont Project Scorpio. Il s'agit du premier jeu officiellement annoncé sur la console surpuissante de Microsoft.

Alléchante sur le papier, Project Scorpio, la console surpuissante de Microsoft teasée durant l’E3 2016, sera dévoilée en grande pompe au mois de juin prochain. Il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour faire fantasmer, au-delà de l’effet d’annonce, d’ici à son lancement prévu pour la fin de l’année.

On attend par exemple de découvrir ses caractéristiques techniques précises et leur traduction concrète dans les jeux, avec le fantasme de la 4K native en ligne de mire. On aimerait également en savoir plus sur les jeux prévus pour cette année 2017 après l’annulation de Scalebound, une exclusivité Microsoft.

Mais, aussi étonnant que cela puisse paraître, le géant américain s’est fait couper l’herbe sous le pied par Warner Bros, qui vient d’officialiser la sortie de La Terre Du Milieu : L’Ombre de la Guerre sur PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Windows 10, PC et… Project Scorpio ! On se doutait déjà que les prochains jeux de la firme de Redmond seront également compatibles avec sa future console (comme ce sera le cas de Crackdown 3) mais cette annonce tient lieu de confirmation.

Sauron en 4K ?

En somme, cela signifie que La Terre Du Milieu : L’Ombre de la Guerre, suite de La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor sera optimisé pour Project Scorpio, même si nous attendrons d’en voir plus avec des vidéos de gameplay. Le titre, qui s’inscrira dans le genre action/aventure en monde ouvert, nous glissera une nouvelle fois dans les guêtres de Talion. Équipé d’un nouvel Anneau de Puissance, il devra se confronter aux pires ennemis de la Terre du Milieu : Sauron et sa horde de Nazgul. Toujours développé par Monolith Productions, le titre poussera le Nemesis System un peu plus loin afin que les décisions et les actions des joueurs aient encore plus d’impact sur l’expérience.

Microsoft a visiblement signé un deal avec Warner Bros, car La Terre Du Milieu : L’Ombre de la Guerre fera partie du programme Xbox Play Anywhere. Cela signifie que l’acheter sur Xbox One, Windows 10 ou Project Scorpio donnera accès aux deux autres versions. La sortie est prévue pour le 24 août et logiquement un peu plus tard sur Project Scorpio.