Cette semaine, on profite de quelques jeux reçus en avance et de belles trouvailles !

Horizon Zero Dawn – PS4

Nous profitons de notre week-end pour découvrir plus avant les moindres recoins de l’univers protohistorique de Horizon Zero Dawn. Parmi les multiples dangers que regorgent les terres désolées et peuplées de robots sauvages. Aloy, l’héroïne que l’on incarne, sera chargée de découvrir les secrets situés au-delà des frontières de son peuple. Une aventure époustouflante de beauté, pour peu que l’on ait le matériel requis, et que l’on conseille de découvrir en lisant notre test.

Horizon Zero Dawn sera disponible le 1er mars sur PS4 au prix de 59,99 €

Northgard – PC

D’habitude, on évite de faire trop d’émules autour de jeux qui ne sont encore qu’au stade d’early access, mais il faut avouer que Northgard est doté d’un sacré potentiel. À la rencontre de jeux comme Banished, Civilization ou encore Age of Empires, Northgard est un jeu de gestion et de conquête très convaincant, qui a eu la performance de nous faire passer près d’une quinzaine d’heures dessus en une semaine. Quoiqu’un peu difficile à prendre en main les premières parties, et doté encore de quelques bugs dû à son stade de développement, Northgard, développé par le studio bordelais Shiro Games, reste très prometteur.

Northgard est disponible en early access à 19,99 € sur Steam.

Linelight – PC, PS4

Linelight est un puzzle game au design à la fois coloré et épuré, mais incroyablement complexe et riche. Le joueur une petite source de lumière évoluant sur un monde composé exclusivement de ligne. Le but est d’activer des interrupteur pour continuer sa progression jusqu’à la fin du niveau. Intuitif, Linelight a l’avantage de s’adresser aussi bien aux joueurs qu’aux novices dans le genre, avec ce petit côté relaxation très efficace.

Linelight est disponible sur Steam et PS4 à 9,99 €