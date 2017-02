C'est officiel : Matt Reeves réalisera le prochain film de DC Comics et Warner Bros sur Batman. Le réalisateur de Cloverfield passera derrière la caméra pour diriger Ben Affleck, qui avait décliné la casquette de réalisateur pour se concentrer sur son jeu.

Zack Snyder a eu Batman v Superman, Matt Reeves aura The Batman. Fin janvier, nous apprenions que, surprise, Ben Affleck renonçait à passer derrière la caméra pour se concentrer sur le rôle de Batman en tant qu’acteur, laissant donc le siège du réalisateur libre. La place n’est pas restée inoccupée bien longtemps : selon les informations de Deadline, c’est Matt Reeves qui réalisera le film centré sur les aventures du Justicier masqué.

Après Cloverfield, La Planète des singes : L’Affrontement et La Planète des singes : Suprématie, Matt Reeves se serait vu proposer la réalisation du nouveau Batman dès le début du mois de février 2017, précise The Verge. Une offre qu’il a failli décliner, avant de finalement revenir sur son choix.

« J’aime l’histoire de Batman depuis que je suis enfant, a déclaré Matt Reeves lors d’une conférence de presse. C’est un personnage tellement iconique et captivant, et qui résonne profondément en moi. Je suis incroyablement honoré et excité de travailler avec Warner Bros. afin d’apporter un nouveau point de vue sur le Justicier masqué sur grand écran. »

Si de nombreux fans de DC Comics risquent de regretter de ne pas voir Ben Affleck à la réalisation du film, Matt Reeves semble être un choix judicieux pour reprendre le flambeau. Très probablement intitulé The Batman (le choix de la simplicité, et de la précision), le long-métrage pourra peut-être bénéficier de l’expérience de Matt Reeves pour apporter un peu plus de profondeur à l’univers cinématographique DC Comics.

Malgré son sérieux et sa solennité, Batman v Superman avait eu des raisons de décevoir. Matt Reeves sera-t-il celui qui donnera un nouveau souffle au genre du film de super-héros ? Il faudra encore attendre un peu pour le savoir, la date de sortie du stand alone n’ayant pas encore été confirmée.