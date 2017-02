Final Fantasy XV s'affiche enfin beaucoup mieux sur PlayStation 4 Pro. Il était plus que temps...

Mise à jour du 20/02/2017 : nos confrères de chez Digital Foundry ont publié leurs analyses techniques et confirment la mauvaise nouvelle. Sans surprise, le framerate à 60 fps est une illusion (sauf en orientant la caméra vers le sol) et oscille plutôt entre 30 et 50 fps. Square Enix s’est contenté de retirer le lock à 30 fps, ce qui pourra d’ailleurs occasionner quelques déchets visuels lors des chutes. Dommage.

Habitué aux retards, Square Enix a pris un peu d’avance avec le déploiement du patch 1.05 de Final Fantasy XV sur Xbox One et PlayStation 4, apportant des optimisations pour le modèle Pro de la console de Sony. Enfin, de l’avance par rapport au planning récemment dévoilé par la firme nippone (le 21 février), mais toujours un retard quand on sait qu’à l’origine les améliorations pour PS4 Pro étaient espérées pour le mois de décembre, soit une poignée de jours après le lancement du RPG. En revanche, n’espérez pas des graphismes en 4K native.

Du 60 fps au menu

En effet, Square Enix a préféré miser sur le framerate plutôt que la résolution. De fait, grâce à la mise à jour, le taux d’images par seconde pourra atteindre les 60 fps selon les situations tout en conservant le 1080p d’origine (et le HDR). Techniquement parlant, Final Fantasy XV devrait donc être bien plus solide sur PlayStation 4 Pro, ce qui est toujours une bonne chose pour une expérience en monde ouvert malgré l’absence d’un 60 fps constant.

Le patch 1.05 apporte par ailleurs des quêtes temporelles (limitées dans le temps), un cap de niveau élevé (jusque 120), plus de stockage pour les photos prises dans le jeu (200), un lecteur de musique pour les parcours à dos de Chocobo et quelques correctifs.

Enfin, il clôture l’évènement Moogle Chocobo Carnaval, ajoute deux musiques tirées de NieR : Automata, l’action RPG développé par PlatinumGames et préfigure le lancement du DLC Booster Pack + (apportant notamment une nouvelle épée).