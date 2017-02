Vidéo : Crash Bandicoot : la licence culte fera son retour le 30 juin sur PS4 Maxime Claudel - il y a 5 heures Pop culture

Crash Bandicoot, mascotte de la première PlayStation, va s'offrir une seconde jeunesse sur PS4 au début de l'été.

Évoqué à l’E3 dernier et annoncé durant la dernière PlayStation Experience, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sortira bel et bien cette année sur PlayStation 4. Les fans de la franchise culte, née sur la toute première PlayStation et qui en a bercé plus d’un, trépignaient d’impatience à l’idée de connaître la date à laquelle ils pourront réincarner le marsupial déjanté : ce sera donc pour le 30 juin, en exclusivité sur la console de Sony. Activision s’est carrément permis une courte vidéo loufoque pour confirmer l’excellente nouvelle.

Nostalgie

« Remaster ou Remake ? C’est un remaster AAA. Nous lui offrons l’amour et l’attention aux détails comme nous le ferions pour un titre AAA. Nous le construisons à partir de la géométrie des niveaux originaux de manière à ce que le résultat soit le plus proche possible des jeux de l’époque. Nous pensons également que c’est un remaster plus, étant donné que nous ajoutons des fonctionnalités qui plairont aux fans. » note Dan Tanguay, directeur de cette compilation madeleine de Proust.

Vendu à 39,99 €, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy rassemblera les trois jeux Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 : Cortex Strikes Back et Crash Bandicoot 3 : Warped avec cette idée de conserver l’esprit d’époque. A l’arrivée, c’est un grand bain de nostalgie que va nous proposer cette exclusivité PlayStation 4 et ceux qui n’ont pas connu les titres originaux découvriront une excellente licence de plateforme. Autant dire qu’il y a de quoi contenter tout le monde.