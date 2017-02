Un artiste publie sur TumblR des cartes de mondes imaginaires.

Les cartes ont toujours eu un rôle central dans les histoires impliquant des mondes fantastiques. Du Seigneur des Anneaux à la saga vidéoludique de Warcraft, chaque monde nous a fait rêver avec une cartographie variée et fascinante.

L’artiste Arlin Ortiz partage comme nous cette passion et a lancé un projet sur son profil tumblr où il publie un grand nombre de cartes de mondes lointains. Chaque œuvre a sa toponymie avec des villes, des châteaux, des forêts, des montagnes et des îles vivement colorés.

Ortiz affirme qu’il dessine ces cartes depuis qu’il est petit. Mais il cherche toujours à donner un sens authentique à ses ouvrages : « J’aime créer des cartes qui semblent réalisées par un voyageur sur le terrain et pas par un logiciel GPS. »

Les prochaines cartes auront une propre histoire

Au début, l’artiste dessine un croquis du monde. Ensuite, il le numérise sur Photoshop et lui donne des couleurs brillantes et des effets de gravure. Mais Ortiz veut faire beaucoup plus : il espère pouvoir créer des mondes plus grands, avec des histoires racontées avec une succession de cartes qui abriteront des monstres, des personnages, des objets et d’autres éléments encore.

Peut-être que Ortiz pourra alors mettre à contribution son « Monster Pamphlet » illustré : un bestiaire de créature imaginaires très varié et remarquable.