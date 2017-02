Le service de streaming permettant de jouer à des jeux PlayStation 3 sera bientôt disponible sur PC et PS4 uniquement.

Le PlayStation Now, qui n’a jamais été officiellement lancé en France, est un service de Sony permettant de profiter d’un catalogue de jeux PlayStation 3 (plus de 450) sur plusieurs appareils via un abonnement (16,99 € par mois). Sur son blog officiel, le constructeur a annoncé le recentrage du PlayStation Now : il sera bientôt disponible sur deux plateformes uniquement, à savoir la PlayStation 4 et le PC.

PC et PS4 uniquement

Plus concrètement, à partir du 15 août prochain, le PlayStation Now disparaîtra de la PlayStation 3, de la PSVita, du PS TV, de tous les téléviseurs Bravia (dès le 15 mai pour les modèles 2016) et Samsung compatibles, ainsi que des lecteurs Blu-ray de la marque Sony. Les souscriptions, via ces plateformes, ne seront même plus proposées à compter du 15 mars.

A priori, cette stratégie devrait être profitable pour le PlayStation Now. En effet, Sony justifie : « Après une profonde réflexion, nous avons décidé de focaliser nos ressources sur PS4 et PC pour développer et améliorer l’expérience utilisateur sur ces deux appareils. Cette décision nous met dans les meilleures dispositions possibles pour faire grandir le service. »

À l’origine, le but du PlayStation Now était pourtant d’offrir la possibilité de jouer à des titres PlayStation 3 à un maximum de gens. Et c’est grâce à lui que les possesseurs de PC peuvent, par exemple, vivre l’aventure Red Dead Redemption dont ils ont été injustement privés. Mais il est fort probable que les abonnés sont concentrés sur PS4 et PC.