Pixar et l'association Khan Academy lancent un MOOC gratuit pour initier à la réalisation d'un film d'animation.

Pixar lance un MOOC gratuit sur le site de l’association Khan Academy, une plateforme qui diffuse des cours en ligne ouverts à tout le monde. Sponsorisé par Disney, le MOOC, nommé « Pixar in a Box », présente au grand public les techniques que les artistes de l’entreprise utilisent pour réaliser une histoire Pixar.

Ainsi, le cours en ligne sera divisé en plusieurs sections différentes : la narration, l’animation, les effets spéciaux, la simulation et la modélisation des personnages et des environnements. Chacune des parties sera supervisée par un artiste spécialisé dans le domaine, qui vous guidera avec des vidéos et des activités à stimuler votre imagination et à réaliser vos histoires d’animation.

La présentation du MOOC souligne : « Vous serez capable d’animer des ballons rebondissant, de construire une armée de robots et de faire exploser des feux d’artifices virtuels. Les matières que vous apprenez à l’école — les mathématiques, la science informatique et les humanités — sont utilisées chaque jour pour créer des formidables ouvrages signés Pixar. »

À la recherche de l’authenticité « made in Pixar »

En faisant un exemple, le premier chapitre du cours de narration proposera plusieurs vidéos de témoignages d’artistes, où ils expliquent leurs techniques et leurs visions concernant l’encadrement d’un scénario. Des activités complémentaires nous aideront à comprendre comment identifier les valeurs qui rendent uniques une histoire : les émotions et les expériences humaines universelles comme l’amour ou la solitude.

Mark Andrews, un des réalisateurs de Pixar, explique : « La plupart de mes histoires sont inspirées de mes expériences. On ne prend pas d’idées aléatoires et on ne les associe pas au hasard : les histoires ne se produisent pas tout de suite. »

La plateforme de Khan Academy a aussi réalisé des MOOCs en partenariat avec la Nasa, le MIT et le Musée d’Art Moderne de New York.