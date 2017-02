Vidéo : Pokémon Go : 80 nouveaux Pokémon dans la nature Maxime Claudel - il y a 2 heures Pop culture

Pokémon Go accueille de nouvelles créatures : préparez vos Pokéballs, les beaux jours reviennent.

Les dresseurs Pokémon du monde entier vont pouvoir (res)sortir de chez eux. En effet, Niantic Labs a annoncé une bonne nouvelle pour les fans de Pokémon Go : l’arrivée de nouvelles créatures, dont certaines sont montrées dans une vidéo de quelques secondes. Les nouveaux Pokémon, 80 en tout, proviennent des versions Or et Argent, soit la deuxième génération dans la chronologie de la célèbre franchise. Les fans de la licence pourront par exemple capturer Héricendre, Granivol, Germignon, Nostenfer, Airmure, Donphan, Hoothoot, Cornèbre, Kaiminus ou encore Marill. Soit largement de quoi gonfler son Pokédex.

De nouvelles créatures

John Hanke, fondateur et PDG de Niantic Labs, est visiblement fier d’ajouter du contenu à Pokémon Go, devenu un phénomène social depuis son lancement l’été dernier. Il souligne, « Aujourd’hui est un jour important pour Pokémon GO, car nous accueillons d’autres Pokémon et améliorons les mécaniques de rencontre et de capture pour la communauté des Dresseurs dans le monde entier. Pokémon GO est une expérience en temps réel que nous continuerons de supporter et de faire évoluer dans les années à venir. » Comme prévu, de futures mises à jour assureront la pérennité de Pokémon Go à long terme.

Les autres ajouts prévoient des nouvelles mécaniques, qu’elles soient liées à la personnalisation de l’avatar ou des objets pour la capture/la collection. On notera par exemple l’introduction de « la Baie Nanab, qui ralentit les mouvements d’un Pokémon, et la Baie Nanana, qui double les bonbons reçus si la prochaine tentative de capture réussit. » Avec le printemps qui arrive, la mise à jour arrive à point nommé et succède à l’évènement aux couleurs de la Saint Valentin. Timing parfait.