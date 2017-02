L'extension Netflix Categories permet de découvrir les catégories cachées que Netflix utilise pour classer son catalogue. Et ainsi d'accéder à un large éventail de titres.

Si on peut difficilement reprocher à Netflix la richesse de son contenu en matière de films et de séries TV, sa gestion des catégories gagnerait grandement à être revue et corrigée.

La preuve : des développeurs conçoivent des extensions pour combler les lacunes actuelles du site de SVOD. L’an passé, nous évoquions déjà l’extension Netflix Super Browse, qui permet d’afficher dans un même encart toutes les catégories utilisées par le service pour trier ses contenus.

La dernière en date, Netflix Categories, destinée aux utilisateurs de Google Chrome, propose peu ou prou les mêmes fonctionnalités, à savoir l’accès simplifié à toutes les rubriques du catalogue : on y trouve ainsi un index des catégories et un champ de recherche.

Netflix compterait plus de 76 000 catégories

Netflix Categories permet aussi de favoriser les catégories de votre choix, ce qui permet de les retrouver plus vite lorsque vous cliquez sur le bouton de l’extension — celui-ci se place en haut à droite du navigateur, juste après la barre d’adresse. Plus besoin de plonger dans les méandres de la plateforme à la recherche d’une catégorie.

Le déblocage des secrets du catalogue s’avère très pratique pour les personnes qui cherchent un genre vraiment très précis. Néanmoins, c’est un travail de longue haleine qui attend le développeur de l’application. The Next Web souligne que Netflix Categories recense pour le moment près de 200 catégories, or selon un article de The Atlantic de janvier 2014, le site en a créé 76 897 !

Cette multitude de sous-sous-sous-genres a été créée initialement pour aider Netflix à mieux cerner les centres d’intérêt de sa clientèle et ainsi affiner les suggestions de ses algorithmes. C’est aussi un bon moyen pour la plateforme de mieux gérer son catalogue en détectant ce qui marche et ce qui fonctionne moins.