Vidéo : Aux racines de Bioshock : gagnez 10 clefs pour System Shock : Enhanced Edition

Envie de vous plonger dans une saga légendaire pour pas un rond ? Cela tombe bien, GOG.com et votre fidèle Numerama vous offrent 10 clefs pour System Shock : Enhanced Edition. Bouffée de nostalgie à prévoir !

Numerama aime les jeux vidéo. Oui, même Corentin. Et c’est pour partager notre amour du jeu virtuel que nous organisons régulièrement des concours pour faire gagner des titres qui sont dans notre panthéon vidéoludique ou qui sont en passe d’y entrer. Aujourd’hui, notre partenaire particulier préféré GOG.com vous offre 10 exemplaires du jeu System Shock : Enhanced Edition. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une version remasterisée du jeu culte sorti en 1994 et qui est aux origines de la saga Bioshock que les plus jeunes connaîtront peut-être mieux.

Le jeu tourne sur Windows 7 8 et 10 et a même été patché pour l’occasion, corrigeant quelques bugs et ajoutant une caméra vue libre. Vous pourrez également y jouer dans la résolution incroyable de 1024 x 768 pixels en plein écran ! De quoi se prendre des pixels de nostalgie plein les yeux (mais on aime ça).

Comment jouer ? Hyper simple. Il vous suffit de participer au tirage au sort sur notre page Facebook ou sur Twitter. Il y a cinq clef à gagner par réseau social et rien ne vous interdit de doubler vos chances en jouant sur les deux.