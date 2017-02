Un pangolin sur la page d'accueil de Google ? Il fallait bien la Saint-Valentin pour cela.

Aujourd’hui, il est peut-être plus difficile de tomber sur un jour sans Doodle sur Google qu’un jour qui présente le logo du moteur de recherche d’une manière différente. La plupart du temps, il s’agit de simples commémorations de personnes illustres. Mais parfois, Google développe de véritables petits jeux quand les événements s’y prêtent. Pour la Saint-Valentin, le géant fait d’une pierre trois coups : il rend hommage aux amoureux et aux amoureuses, il propose une sorte de Sonic cheap mais amusant en homepage et il met en lumière la situation tragique du pangolin.

Vous contrôlez un petit pangolin en boule qui doit rouler jusqu’à l’être aimé, en évitant les obstacles sur son passage. La physique est vraiment bonne et si le jeu est loin d’être complexe, il n’en demeure pas moins fort amusant. Notez qu’il peut aussi se jouer sur smartphone, avec les commandes équivalentes à avancer / reculer et sauter.

Une fois les quatre niveaux terminés, vous pourrez cliquer sur la loupe qui vous amènera à une recherche Google qui pointe sur la question « Qu’est-ce qu’un pangolin ? ». On y découvre notamment que le petit mammifère à écailles est en voie d’extinction . Les pangolins sont chassés pour leurs écailles et pour leur chair dans le monde entier.

Vous pouvez retrouver tous les doodles précédents à cette adresse.