Découvrez nos jeux pour passer tranquillement le week-end au chaud !

Diluvion – PC

Diluvion est un jeu d’exploration qui se veut dans la veine des univers de Jules Verne. Le joueur part à la découverte des fonds marins en constituant son équipage, le tout sur fond de mécaniques RPG accompagnées de combats. Capitaine de son propre sous-marin, le joueur part à la découverte d’une civilisation réduite à vivre sous les eaux suite au Gran Déluge, et à découvrir les nombreux mystères qui entoure les contrées marines.

Diluvion est disponible à 19,99€ sur Steam.

Splasher – PC

Pour les amateurs de Super Meat Boy et des pistolets de peinture de Portal 2, Splasher combine ces deux aspects pour donner un plateformer vraiment passionnant. On y incarne un personnage doté d’un pistolet de peinture capable de le faire sauter ou s’agripper aux murs selon sa couleur. Les niveaux sont hardus, funs, et Splasher a la caractéristique de se prêter facilement à la pratique du speedrun. Les adpetes de challenges pourront donc tester leurs capacités.

Splasher est à 14,99€ sur Steam, et actuellement en promotion à 11,99€.