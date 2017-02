Pokémon Go célèbre l'amour avec un événement spécial pour la Saint-Valentin.

Joueuses et joueurs qui courent encore les rues à la recherche des Pokémon, soyez rassurés : Niantic n’a pas fermé ce chapitre de son existence en 2017. Et le premier événement de l’année sur Pokémon Go est consacré à la Saint-Valentin. Du 8 février à 20h au 15 février à 20h, différents bonus seront mis en place.

Toutes les actions qui permettent de récupérer des bonbons verront leur collecte de bonbons doublée ;

Votre Copain Pokémon trouvera des bonbons deux fois plus vite ;

Les Pokémon roses (parce que le rose a un rapport avec la Saint-Valentin) seront plus nombreux et plus souvent dans les œufs :

Enfin, le bonus certainement le plus intéressant : les leurres dureront 6 heures au lieu de 30 minutes.

Il vous suffit de mettre Pokémon Go à jour sur Android ou iOS pour profiter de cet événement.