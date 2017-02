Vidéo : L’argent gagné dans World of Warcraft pourra être dépensé dans la boutique Blizzard Maxime Claudel - il y a 23 heures Pop culture

Les Tickets de World of Warcraft pourront servir à troquer de l'or contre de l'argent dans son porte-monnaie Battle.net. Astucieux.

Blizzard Entertainment a décidé de revoir l’économie de World of Warcraft, ou plutôt celle liée aux Jetons. Alors qu’ils servaient jusqu’alors à troquer de l’or contre du temps de jeu (30 jours supplémentaires à chaque fois), ils vont désormais pouvoir être échangés contre de l’argent à dépenser au sein de l’écosystème Blizzard Entertainment. Pour le moment uniquement accessible au marché nord-américain, cette option offre un moyen de paiement pour se faire plaisir dans la boutique Battle.net (15 $ récupérés à chaque Ticket).

Il est par exemple autorisé de s’acheter un jeu dématérialisée, des paquets de cartes Hearthstone ou encore des boîtes de loot Overwatch. En revanche, transformer ses Jetons en argent réel n’est pas possible : la création virtuelle de valeur ne sortira pas de chez Blizzard Entertainment.

Par ici la monnaie

Pour Blizzard Entertainment, c’est un moyen de récompenser les joueurs les plus assidus, ceux ayant passé des heures et des heures dans World of Warcraft et amassé une quantité d’or importante à ne plus savoir qu’en faire. Leur offrir l’opportunité de continuer leur abonnement sans rien débourser de leur poche était déjà une idée louable, leur permettre dorénavant de convertir leur richesse en bons d’achat à utiliser dans le shop Battle.net en est une autre. Rappelons que les Jetons peuvent être également achetés avec de l’argent réel pour être éventuellement revendus — une seule fois — via l’hôtel des ventes du MMORPG (la valeur en pièce d’or est déterminée en fonction de l’offre et de la demande).

Au passage, le géant américain pousse, en quelque sorte, les fans de World of Warcraft à s’ouvrir sur d’autres jeux de son catalogue.