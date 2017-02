Retrouvez notre sélection jeux vidéo de la semaine !

Enter the Gungeon – PC, PS4

Pour les joueurs avides de challenge, de guns et de niveaux à la difficulté élevée, sachez que cette semaine nous avons décidé de passer notre temps sur Enter The Gungeon. Et que vous êtes chaudement invités à faire de même. Enter the Gungeon est un savant mélange de rogue-like comme The Binding of Isaac avec des influences de shoot them up avec des boss impressionnants. Au fur et à mesure de son avancée dans le donjon, chacun des 4 personnages pourra faire le plein d’objets, de munitions et de nouvelles armes pour continuer sa progression.

Enter The Gungeon est disponible à 14,99€ sur Steam, GOG.com et PS4

Grumpy cat : Un jeu affreux – iOS, Android

Des memes les plus connus peuvent naître de multitudes de choses, dont des jeux vidéo plutôt sympas. C’est le cas de Grumpy Cat, ce chat dont la déformation du museau le rend à la fois antipathique et incroyablement mignon. Grumpy Cat a désormais un jeu mobile, qui se présente sous la forme d’une épreuve de vitesse où il faut parvenir à terminer le plus de défis possible, à la manière d’un Wario Ware. Simple et amusant, le jeu Grumpy Cat est un partenaire plus que convenable pour passer le week-end au chaud chez soi.

King of Thieves – iOS, Android

On termine notre sélection de la semaine sur mobile également avec King of Thieves. Il s’agit d’un jeu de plateforme aventure dans lequel il faut terminer les donjons des autres joueurs afin de récolter de l’argent pour améliorer son propre donjon. Assez simple d’utilisation, c’est l’aspect multijoueurs de King of Thieves qui nous a séduit. Petit bémol toutefois, le poids du jeu plutôt lourd sur certains appareils : 149 Mo. Toutefois, si vous êtes à la recherche de jeux à faire pour passer le week-end, King of Thieves reste un bon divertissement.