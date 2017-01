Ben Affleck estime qu'il était impossible d'exceller à la fois en tant qu'acteur et que réalisateur pour le prochain film Batman. Il a donc choisi le costume plutôt que la casquette.

En parallèle de sa jolie filmographie en tant qu’acteur, Ben Affleck a prouvé à Hollywood qu’il était aussi à l’aise derrière la caméra. Le cinéaste, dont le long-métrage Argo, a été oscarisé en 2013, n’a jamais caché son envie de réaliser un film de super-héros. Et quand il a été désigné en successeur de Christian Bale dans le costume de Batman, on pensait tous qu’il réaliserait son rêve.

C’était d’ailleurs prévu. Après Batman v Superman : L’Aube de la Justice et Justice League, Ben Affleck devait produire et mettre en scène la prochaine aventure solo du célèbre super-héros DC Comics, tout en continuant à lui prêter ses traits — ou plutôt son menton. Après une mûre réflexion, il a décidé d’abandonner l’un des trois rôles.

Choix logique

En effet, Ben Affleck ne réalisera pas le film The Batman, un choix pris de concert avec Warner Bros. L’acteur le justifie par une raison simple : « Certains personnages occupent une place particulière dans le coeur de millions de gens. Les incarner demande de la passion, de la concentration et la meilleure performance que je puisse donner. Il était clair que je ne pouvais pas faire les deux au niveau attendu. »

En clair, Ben Affleck préfère se focaliser entièrement sur son jeu d’acteur plutôt que de se s’éparpiller en adoptant une double casquette. On peut aisément le comprendre, d’autant que, dans le cas de Batman, passer après Tim Burton et Christopher Nolan (on oublie volontairement les adaptations de Schumacher) représente un vrai défi. Du côté de la performance, endosser le costume d’un super-héros demande une préparation physique intensive et laisse peu de place à l’erreur face à des fans rarement indulgents.

« Je reste très impliqué dans ce projet et je suis pressé à l’idée de lui donner naissance pour les fans du monde entier » rassure-t-il. Avec Warner Bros en soutien de poids, il est actuellement à la recherche « d’un partenaire réalisateur » pour l’épauler. Les premières sources, citées par Variety, évoquent Matt Reeves (Cloverfield, Laisse-moi entrer, La Planète des Singes : L’Affrontement, La Planète des Singes : Suprématie) comme alternative. On imagine que d’autres candidats se bousculeront au portillon.