Vidéo : The Man in the High Castle : la saison 2 sera disponible dès le 10 février en France Corentin Durand - il y a 55 minutes Pop culture

Mise en ligne par Amazon en décembre pour les Américains, la saison 2 de la toute première série du service de SVoD sera disponible dans nos contrées dès le 10 février. Au plaisir de retrouver cette uchronie inspirée par K. Dick.

Après le cliffhanger qui concluait la fin de la première saison de The Man in the High Castle, nous étions plutôt impatients de retrouver notre uchronie aux grandes qualités esthétiques. Mais Amazon a pris son temps. Or, depuis la sortie de cette série sur Prime, le géant de Seattle a rendu disponible son service de SVoD en France, de fait nous pouvions espérer retrouver au plus vite la série sur nos écrans.

Mais à la sortie de la version française de Prime Video, nombreux ont été les déçus qui n’ont pas vu la deuxième saison de The Man in the High Castle dans la liste des séries du service. Cette dernière était pourtant disponible outre-Atlantique depuis le 16 décembre.

Finalement, comme pour Sneaky Pete, après quasiment deux mois de décalage, les 200 nouveaux pays dans lequel Prime Video a été lancé à la fin de l’année 2016 pourront profiter de cette saison.

Toujours inspirés par le roman du même titre de Philip K. Dick, ces nouveaux épisodes reviendront dans le monde uchronique d’une Amérique déchirée entre l’occupation de l’Allemagne nazie et celle du Japon.

Selon Amazon, d’autres séries originales comme la très attendue Goliath, ou encore, Z : The Beginning of Everything et Crisis in Six Scenes de Woody Allen seront ajoutées au catalogue dans le courant de l’année.