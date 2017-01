Vidéo : Marvel s’associe à Square Enix pour un jeu vidéo Avengers Maxime Claudel - il y a 22 heures Pop culture

Square Enix et Marvel ont annoncé l'adaptation de la saga Avengers en jeu vidéo. Un projet assez ambitieux, il faut bien l'avouer.

D’un côté, Square Enix qui tease une grosse annonce pour aujourd’hui. De l’autre, Marvel qui tease une grosse annonce pour aujourd’hui. On ne croyait pas vraiment au hasard du calendrier et le timing concomitant a, sans surprise, débouché sur une révélation commune : les deux géants collaborent en vue de sortir un jeu vidéo AAA aux couleurs des Avengers. Encore trop absents de la sphère vidéoludique ou n’ayant droit qu’à des productions médiocres, les super-héros de l’écurie Marvel comptent se rattraper et bénéficieront de l’expertise de Square Enix pour parvenir à leurs fins.

Marvel dans nos consoles et PC

On aurait pu s’attendre à quelque chose d’un peu moins huge, comme l’arrivée des justiciers masqués dans Kingdom Hearts III ou un autre cross-over improbable. Mais cette nouvelle association entre Disney et Square Enix aboutira bel et bien à un blockbuster. La firme nippone a confié les rênes de l’ambitieux projet à Crystal Dynamics, studio derrière les récents et acclamés Tomb Raider, et aussi à Eidos Montréal (les Deus Ex). Le but sera bien évidemment de connaître un succès aussi massif qu’au cinéma. Et pour cause puisque d’autres jeux sont prévus dans le deal comptant pour plusieurs années.

Il faudra, en revanche, s’armer de patience. L’adaptation Avengers ne devrait pas sortir avant 2018, 2019 voire 2020. Le hasard faisant, une nouvelle fois, bien les choses, le lancement devrait coïncider avec celui de la deuxième partie d’infinity War. Une sorte de passation de pouvoir en quelque sorte.