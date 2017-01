Vidéo : Ariana Grande intègre les personnages de Final Fantasy : Brave Exvius Maxime Claudel - à l'instant Pop culture

Vous pouvez dès à présent faire figurer la célèbre chanteuse dans votre équipe de personnages sur ce jeu disponible sur iOS et Android.

Square Enix a décidé de s’associer à Ariana Grande afin d’inclure la célèbre chanteuse pop dans son free-to-play mobile intitulé Final Fantasy : Brave Exvius. Sa participation, matérialisée d’abord par un personnage mignon prénommé Dangerous Ariana, est assurée par un évènement temporaire lancé depuis peu.

Mais la collaboration prend également la forme d’un joli clip mettant en exergue un réarrangement avec orchestre du tube Touch It, utilisé comme musique d’ambiance pour le jeu. Comme promis, Square Enix le diffuse via YouTube pour ne pas léser les fans de la chanteuse qui ne seraient pas joueurs.

La millennial débarque dans l’univers FF

Pour débloquer Dangerous Ariana et l’intégrer à votre équipe, il suffit de terminer le Dangerous Woman Tour au niveau de difficulté facile. La version vidéoludique de la millennial s’accompagne de ses propres pièces d’équipement et ses attaques sont étroitement liées à l’univers de la musique. Les producteurs Kei Hirono et Hiroki Fujimoto précisent que ce personnage à l’effigie d’Ariana Grande est très, très puissant et peut être éveillé jusqu’au niveau 6.

À noter que l’évènement Dangerous Woman Tour sera disponible jusqu’au 2 février prochain. Est-ce que l’on conservera Dangerous Ariana passé cette date ? Square Enix n’a pas su nous répondre. En revanche, la firme nippone a prévu d’autres mises à jour pour améliorer Final Fantasy : Brave Exvius (iOS et Android).