Si vous achetez Resident Evil 7: Biohazard sur l'un des magasins en ligne de Microsoft (Xbox Live ou Windows) alors vous recevrez les copies Xbox One et Windows 10 du jeu.

La PlayStation 4 aura la réalité virtuelle grâce au PlayStation VR ? Eh bien la version Xbox One de Resident Evil 7 : Biohazard sera Xbox Play Anywhere. Ce programme, lancé par Microsoft à l’E3 2016, consiste en une offre cross-buy : concrètement, si vous achetez un jeu sur Xbox One, via le marché Xbox Live, alors vous aurez aussi la copie sur Windows 10 via le Windows Store, et inversement (il faut bien évidemment que les comptes liés aux deux plateformes soient les mêmes). Le futur survival-horror, développé par Capcom et prévu pour le 24 janvier prochain, rejoindra ainsi les ReCore, Forza Horizon 3 et autre Gears of War 4.

RESIDENT EVIL 7 biohazard confirmed for @Xbox Play Anywhere – buy once, play on both Xbox One & @Windows 10 PC. https://t.co/yhcwjEnjla — Phil Spencer (@XboxP3) January 18, 2017

C’est Phil Spencer qui a partagé la bonne nouvelle depuis son compte Twitter. Et si c’est le patron de la branche Xbox lui-même qui s’est chargé de l’annonce, certes un peu tardive, c’est tout simplement parce que Resident Evil 7 : Biohazard sera le premier gros titre tiers à être compatible avec le Xbox Play Anywhere. Jusqu’à maintenant, seules les productions éditées par Microsoft et quelques indépendants partenaires l’étaient. Phil Spencer espérait que les third party s’y mettent également et c’est désormais chose faite grâce à Capcom. Cela devrait ouvrir la voie à d’autres malgré le risque — infime — de cannibalisation des ventes.

Au-delà de l’achat 1 = 2, les jeux Xbox Play Anywhere peuvent partager les sauvegardes, les contenus additionnels et les Succès. Par ce biais, il est donc possible de démarrer une partie sur Xbox One, la continuer plus tard sur PC pour finalement revenir sur la console de Microsoft. Dans certains cas, le multijoueur est également commun.