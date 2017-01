Vidéo : Injustice 2 : Batman et ses amis se prennent au sérieux Maxime Claudel - à l'instant Pop culture

Warner Bros. a diffusé une nouvelle bande-annonce du jeu de combat Injustice 2. A prendre au premier degré.

NetherRealm Studios n’est jamais le dernier quand il s’agit de donner naissance à une vraie histoire pour ses jeux de combat, formant un genre d’habitude mal loti de ce côté-là. Le studio en a même fait une marque de fabrique et son prochain bébé, baptisé Injustice 2, ne dérogera pas à la règle.

Pour preuve, la nouvelle bande-annonce, visuellement impressionnante (zéro gameplay), dessine les contours d’une histoire sombre où les cartes seront redistribuées. Après le pétage de plomb de Superman dans le premier opus, on se demande bien ce que nous réservent les super-héros de la maison DC Comics dans cette suite prévue pour le 18 mai prochain sur PlayStation 4 et Xbox One.

Why so serious ?

A priori, le grand méchant de l’intrigue sera Brainiac, appartenant à l’univers Superman. Il rejoint un casting déjà composé de Batman, Flash, Supergirl, Wonder Woman, Blue Beetle, Green Lantern, Aquaman, Superman, Harley Quinn, Atrocitus, Deadshot et Gorilla Grodd. La vidéo révèle aussi les participations de Robin, Bane et Poison Ivy tandis que Darkseid sera offert pour toute précommande.

Le titre sera disponible en trois versions :

Standard ;

Deluxe : 3 combattants en DLC, une skin en avant-première pour Supergirl et un pack de shader pour personnaliser son équipement ;

Ultimate : 9 combattants en DLC, trois skins en avant-première (Supergirl, Flash et Green Lantern) et 2 packs de shader.

Rappelons que la spécificité d’Injustice 2 sera d’introduire un système de loot qui permet de personnaliser son super-héros avec des pièces d’équipement modifiant aussi bien son apparence que ses caractéristiques et ses aptitudes. D’une certaine manière, NetherRealm Studios a trouvé un moyen de multiplier le roster à l’infini puisque le Batman de l’un ne sera pas forcément le Batman de l’autre.