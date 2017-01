Retrouvez chaque semaine la sélection de nos jeux pour le week-end.

Splitters Critters – Navigateur

On ne communique que très rarement sur les jeux encore en développement, mais Splitters Critters fait partie de ces titres avec un incroyable potentiel. Créé à l’occasion du Ludum Dare 35, une game jam internationale, le titre est encore à l’état de prototype et uniquement disponible sur navigateur. Toutefois, ce puzzle game à l’esthétique mignonne et chatoyante révèle un gameplay vraiment intéressant. Le but est en effet de mener ses petits personnages d’un point A à leur vaisseau en effectuant une découpe du niveau.

Nous vous invitons vivement a venir découvrir ce petit bijou sur n’importe quel navigateur.

Door Kickers – PC

Pour tous ceux qui ont toujours un peu rêvé de défoncer des portes à coup de pieds en criant « Police ! » un revolver à la main, « Door Kickers » se révèle être un très bon jeu de stratégie en temps réel. Le joueur y incarne une équipe d’intervention qui devrait faire preuve de tactique et de ruse pour libérer les otages et mettre les bad guys en prison. Adoptant une vue par le dessus, l’enjeu est de mener à bien sa mission en faisant appel à des personnages aux caractéristiques précises.

Door Kickers est disponible à 18,99 € sur Steam et 18,59 € sur GOG.com.

Diablo III – PC

On continue également notre périple de la nouvelle saison sur Diablo III, en enchaînant faille sur faille à la recherche des perles rares pour nos équipements. De nouveaux objets sont en effet de sortie pour cette saison 9, avec des ensembles de transmogrification exclusif réservés aux joueurs qui participent aux saisons, et des hauts faits saisonniers. On notera par exemple la classe du nouveau portrait qui ornera fièrement la tête de notre personnage, ou encore le familier tout mignon qui se fera un plaisir de suivre notre ombre.

Pour son 20e anniversaire, le pack Diablo III + Reaper of Souls est disponible à 19,99 € sur PC et PS4, ainsi qu’à 69,99 € sur Xbox One.