Nintendo n'a pas lésiné sur les moyens vis-à-vis du contrôle parental de la Switch. Les parents auront droit à une appli complète pour surveiller leurs enfants.

On ne plaisante pas avec le contrôle parental chez Nintendo. Preuve en est avec les possibilités de restriction offertes par la Switch via une application mobile que les parents les plus inquiets devraient télécharger sur iOS ou Android. Grâce à elle, ils pourront surveiller à distance leurs enfants et voir s’il n’abuse pas trop de leur passion dévorante préférée. Elle ne servira pas qu’à observer à quoi jouent les plus jeunes mais permettra surtout de gérer leur temps de jeu et de sanctionner si nécessaire.

Les enfants restreints

L’application en question, baptisée Nintendo Switch Parental Controls, sera, en quelque sorte, un écran de contrôle. En définissant un temps de jeu maximum, les enfants recevront une alerte sur leur écran leur indiquant le moment où ils sont censés arrêter. Ils préfèreront n’en faire qu’à leur tête plutôt que de se mettre à leurs devoirs ? Pas grave, il y aura une fonctionnalité pour éteindre la Switch si le temps est dépassé (avec système de notification pour connaître précisément la nature de l’abus). Il sera possible de paramétrer chaque jour de la semaine indépendamment, de manière à être un peu plus laxiste quand il n’y a pas école, comme le week-end.

Très complète, l’appli fournira un récapitulatif pour voir, par exemple, quels sont les jeux les plus appréciés. Dans sa vidéo présentant le contrôle parental, Nintendo indique que cette feature sera une aubaine pour rapprocher parents et enfants autour de ce hobby, peut-être commun.

Bien évidemment, les parents responsables auront l’opportunité d’appliquer des restrictions sur certains titres, dans le sillage des fonctionnalités en ligne et/ou sociales (comme le partage d’écran), ou les achats sur l’eShop.