Capcom a officialisé le pack contenant une PS4 et un exemplaire de Resident Evil 7. Une annonce qui ne surprendra personne.

Capcom va bel et bien revenir aux sources avec Resident Evil 7 : Biohazard. Pour preuve, la firme nippone a nourri un partenariat avec Sony pour proposer un bundle PlayStation 4 aux joueurs le 24 janvier prochain. Cela nous rappellera que la franchise est née sur Playstation et l’annonce constitue une forme de logique étant donné que le survival-horror avait été révélé pendant la conférence E3 2016 tenue par le constructeur, avec une démo jouable disponible dans la foulée de la révélation. D’une certaine manière, la boucle est bouclée. En bonus, une nouvelle bande-annonce, bien lugubre comme il faut, a été partagée par Capcom.

Pas de console collector

En revanche, là où Resident Evil 4 et Resident Evil 5 avaient eu droit à une console collector, respectivement une GameCube (silver) et une Xbox 360 Elite (rouge), le septième opus canonique se contentera d’un simple pack. Ce dernier rassemblera une PlayStation 4 noire Slim embarquant un disque dur de 1 To, une DualShock 4 deuxième génération de la même couleur et, bien sûr, un exemplaire de Resident Evil 7 : Biohazard. Petite précision à toute fin utile : il s’agit bel et bien d’une copie physique du jeu — en édition standard — et pas d’un vulgaire code griffonné sur un bout de papier. On devrait trouver cette offre aux alentours des 350 € dans les magasins.

Sur PlayStation 4, Resident Evil 7 : Biohazard sera intégralement jouable avec le PlayStation VR. Et les possesseurs de PS4 Pro auront droit à quelques ajouts techniques, dont une résolution 4K (probablement upscalée). La technologie HDR sera en outre au programme pour ceux qui ont la chance d’avoir un téléviseur compatible.