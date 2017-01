Le studio Yacht Club Games a une tonne d'annonces à partager sur son Shovel Knight, à commencer par un portage sur Nintendo Switch.

Financé par une campagne Kickstarter et disponible sur une myriade de plateformes (PS4, PS3, PSVita, Xbox One, Mac, Linux, PC, Wii U et 3DS), le jeu de plateforme indépendant old-school Shovel Knight va en ajouter une nouvelle à son actif. Sans surprise, il s’agira de la Nintendo Switch, la future console de Nintendo qui sera présentée en long, en large et en travers ce vendredi 13 janvier.

Mais le studio Yacht Club Games a plus qu’un portage à annoncer pour ce début d’année 2017. Car Shovel Knight va subir de gros changements dans les mois qui viennent. Faisons le point.

Un nouveau jeu, ou presque, sur Switch

Yacht Club Games a donc décidé de revoir son offre pour plus de clarté et Shovel Knight va devenir Shovel Knight : Treasure Trove sur PS4, Xbox One, PC/Mac/Linux et Nintendo Switch (les premiers acheteurs ne seront pas pénalisés et passeront automatiquement à cette nouvelle version) et augmentera de prix au printemps prochain (conseil : achetez-le maintenant). Il comprendra le jeu de base, rebaptisé Shovel Knight : Shovel of Hope, et les extensions Plague of Shadows et Specter of Torment (qui pourront être achetées séparément).

En prime, la fonctionnalité Body Swap va faire son apparition pour modifier la skin de son héros tandis qu’un mode coopératif, à deux en local, sera introduit via une mise à jour gratuite (sauf sur 3DS et PSVita).

Plus tard en 2017, Shovel Knight : Treasure Trove accueillera une nouvelle campagne et un mode bataille avec des sessions jusqu’à quatre participants (encore une fois, les consoles portables 3DS et la PSVita en seront privées).