Microsoft n'en finit plus de décliner sa manette Xbox One en plusieurs coloris. Mais il faudrait penser à travailler avec des designers.

Il y a une espèce de guerre des couleurs qui s’opère actuellement entre Microsoft et Sony Interactive Entertainment. Le géant américain avait dégainé le premier avec une manette Xbox One, compatible PC, rouge. Son rival japonais avait répondu avec une PlayStation 4, modèle Slim, blanche. La contre-attaque de Microsoft ? Un pad dont le choix du nouveau coloris fera encore débat : un vert kaki assez spécial.

Nouvelle manette au rapport

Microsoft s’adresse donc une fois encore aux collectionneurs de manettes avec cet accessoire Xbox One mélangeant le vert kaki mate avec des petites touches oranges sur les sticks et des finitions brillantes au niveau de la croix directionnelle, des touches RB/LB et des gâchettes. Dit comme ça, cela fait très militaire. À l’instar de son homologue rouge, l’arrière arbore un ton plus foncé et les boutons ne sont pas colorés avec leur teinte habituelle (rouge, bleu, jaune, vert). On aime, ou on aime pas. Il s’agit bien évidemment de la dernière version de la manette, soit celle arborant un léger grip et un port jack en plus de se prévaloir d’une meilleure connectivité (dont le Bluetooth pour Windows 10 et les tablettes).

Cette manette verte/orange sera disponible à compter du 31 janvier prochain dans le monde entier, au tarif classique (64,99 €). Nos amis d’outre-Atlantique auront droit à une semaine d’exclusivité en se rendant dans un Microsoft Store, chez Walmart ou sur la boutique en ligne de la firme de Redmond.