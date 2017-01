Ronja, la première série animée du studio Ghibli, sera disponible dès la fin du mois sur Amazon Prime. Mais qu'en sera-t-il en France ?

Acclamée par la critique et achetée pour l’Occident par Amazon, Ronja, la première série télévisée des studios Ghibli semble bien partie pour réussir à séduire petits et grands. Alors que le studio a progressivement cessé sa production cinématographique, le fils de Miyazaki, Goro, continue de travailler sur ses propres projets.

Après son long métrage, La Colline aux Coquelicots, Goro Miyazaki a travaillé à créer la première et unique série d’animation Ghibli. Celle-ci doit raconter l’histoire d’une jeune fille habitant dans une forêts enchantée où se mélangent voleurs et créatures. Reprenant des motifs chers aux fondateurs de Ghibli et une animation moderne, Goro Miyazaki a voulu perpétuer un bel héritage.

Au départ, seul le japon semblait s’intéresser à ce Ronja, mais après de multiples récompenses et un contrat signé par Amazon, la série pourrait bien donner à l’animation japonaise un nouveau souffle, à l’image de Your Name.

Néanmoins, la sortie de la série sur Amazon Prime Video le 27 janvier n’a pour le moment été confirmé que pour les territoires anglo-saxons. Nous avons contacté Amazon France pour des éclaircissements sur une éventuelle disponibilité française de la série.