L'immense Isabelle Huppert a rayonné, Damien Chazelle a régné avec La La Land et nous avons retrouvé les kids de Stranger Things : c'était les Golden Globes. Mais cette année, deux géants du web sont aussi repartis avec des récompenses.

La La Land de Damien Chazelle a tout simplement raflé tous les prix pour lesquels il était sélectionné, Isabelle Huppert vient de gagner sa rampe d’accès aux Oscars grâce à Verhoeven, et Meryl Streep a descendu Trump en recevant le très grand prix Cecil. B. DeMille. Voilà en une courte phrase les événements à retenir de la cérémonie la plus attendue avant les Oscars — les Golden Globes.

Les Golden Globes de la SVoD

Ce grand spectacle hollywoodien est chaque année une véritable étape avant les Oscars, qui sert autant de tremplin que de célébration culturelle. En réunissant le tout Hollywood, la presse étrangère spécialisée dans le cinéma américain décerne ses palmes aux meilleurs de la production de l’année écoulée, à la manière des Oscars. Cette année, la presse a choisi des acteurs, des réalisateurs, des productions et des films, comme tous les ans depuis les premières cérémonies de la Hollywood Foreign Press Association.

Il faut souligner que deux géants du web ont réalisé de belles prouesses aux Golden Globes de cette année : Netflix et Amazon. Les deux concurrents internationaux de la SVoD avaient en effet, chacun, ses stars et ses programmes en lice.

Netflix a de son côté remporté deux Globes pour The Crown. La série anglaise du géant a réussi à prendre la première place de la sélection pour le prix de la meilleure série dramatique. Et l’intrigante et brillante Claire Foy a remporté l’award de la meilleure actrice dans une série.

Chez Amazon, on peut se féliciter de belles prises également durant ces Golden Globes, pour la série Goliath mais surtout pour son partenariat sur Manchester by the Sea. Le studio Amazon a ainsi officiellement reçu son premier prix pour un film co-financé. Casey Affleck est en effet reparti avec un globe (Meilleur Acteur) pour sa prestation dans le long-métrage de Kenneth Lognergan.

L’acteur représentera également le film aux Oscars, où il est nominé dans la même catégorie. Donnant ainsi au monde et à Hollywood, une preuve de la réussite frappante d’Amazon dans sa stratégie cinéma.

Enfin, le géant du e-commerce a également remporté un prix pour Goliath. Billy Bob Thorton a ainsi reçu le prix pour le meilleur acteur dans une série.

Depuis leur création respective, les studios Netflix ont donc remporté quatre globes (dont deux pour House of Cards) et les studios Amazon en ont déjà remporté six (dont deux pour Transparent, deux pour Mozart in the Jungle).