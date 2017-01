Electronic Arts veut occuper notre temps d'ici au lancement de Mass Effect: Andromeda en offrant le deuxième opus de la franchise.

Electronic Arts et BioWare ont récemment levé le voile sur la date de sortie de Mass Effect : Andromeda. Ce sera donc pour le 23 mars sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Si le lancement apparaît des plus proches, cela laisse encore quelques semaines de disette devant nous mais, fort heureusement, le géant américain a pensé à tout : offrir gratuitement Mass Effect 2 via sa plateforme Origin. Pas Mass Effect, ni Mass Effect 3, mais bel et bien le deuxième opus de la franchise.

Quelques semaines pour le finir

Loin d’être le plus apprécié de la trilogie originale, Mass Effect 2 est l’épisode ayant amorcé le virage davantage orienté action, transcendé dans Mass Effect 3 et que nous devrions retrouver dans Mass Effect : Andromeda. Il est proposé dans sa version standard sur Origin, l’édition Deluxe étant toujours facturée 19,99 €. A noter que Mass Effect et Mass Effect 3 sont vendus à des tarifs préférentiels, à savoir 3,99 € et 4,99 €, respectivement. Pour moins de 10 €, il est donc possible de se faire la totale avec des heures et des heures de gameplay en perspective.

A noter qu’Electronic Arts n’a rien précisé sur la période de l’offre mais on ne peut que vous conseiller de vite télécharger Mass Effect 2 tant qu’il ne faut rien payer. D’ici au 23 mars, vous aurez largement le temps de le finir.