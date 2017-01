Vidéo : Dangerous Ariana : à quoi ressemble Ariana Grande dans Final Fantasy ? Maxime Claudel - il y a 13 minutes Pop culture

Ariana Grande apparaîtra très bientôt dans Final Fantasy: Brave Exvius. Et un remix d'un de ses morceaux viendra avec le personnage.

Square Enix s’est décidé à en dire plus sur sa collaboration avec la star Ariane Grande, laquelle apparaîtra très bientôt dans Final Fantasy : Brave Exvius. La chanteuse pop sera même jouable dans le RPG disponible sur iOS et Android et il faudra participer à un événement temporaire pour l’incarner. Davantage d’informations sur sa disponibilité seront partagées dans un avenir proche mais le partenariat entre Square Enix et Ariana Grande ne s’arrêtera pas à un simple personnage vidéoludique.

Dangerous Ariana

En effet, il y aura carrément un remix du tube Touch It dans Final Fantasy : Brave Exvius. Pour parvenir à ses fins, la firme nippone n’a pas hésité à faire appel à un orchestre pour revisiter la chanson et c’est un joli bonus pour le jeu mobile. Que les fans d’Ariana Grande se rassurent : il ne faudra pas y jouer pour découvrir le réarrangement à la sauce FF puisqu’il sera disponible sur YouTube.

« C’est un honneur de voir mon personnage en Pixel Art et ma musique être inclus dans Final Fantasy : Brave Exvius, un pilier de la pop culture japonaise que j’adore » note la star, qui sera renommée Dangerous Ariana au sein du RPG. Ses attaques devraient, en toute logique, être liées au monde musical.

En parallèle, Square Enix annonce que Final Fantasy : Brave Exvius a dépassé les 9 millions de téléchargements en-dehors du Japon. À cet occasion, les bonus de connexion quotidiens sont augmentés pour tout le monde pendant une durée déterminée.