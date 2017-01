Vidéo : RiME : l’ex-exclu PS4 devient multiplateforme et sortira même sur Switch Maxime Claudel - à l'instant Pop culture

Annoncé en 2014 comme une exclusivité PS4, RiME revient sur le devant de la scène et sortira en mai sur toutes les plateformes actuelles.

« Nous sommes fiers et impatients de sortir RiME au printemps prochain » : pour Raúl Rubio Munárriz, CEO et directeur créatif de Tequila Works, ces quelques mots résonnent comme le bout du tunnel. Car la première fois qu’on a entendu parler de RiME, c’était à la gamescom 2014, une éternité. Le titre était alors une exclusivité PlayStation 4 et on s’attendait à vivre une aventure à la Ico avec des graphismes ressemblant à ceux de The Legend of Zelda : The Wind Waker. Depuis, beaucoup de choses ont changé : Tequila Works a récupéré les droits et s’est associé à Grey Box et Six Foot pour enfin lancer le jeu, en mai prochain sur PS4 mais aussi Xbox One, PC et même Nintendo Switch. Le voici donc réannoncé comme il se doit.

Ça RiME avec multiplateforme

RiME prendra la forme d’un jeu d’aventure solo où un petit garçon devra retrouver son chemin sur une île mystérieuse, où lui et son navire ont échoué. Vu les images, mettant en exergue des graphismes épurés et une direction artistique travaillée, on peut espérer une expérience poétique et on évoque d’ailleurs « une narration subtile » nourrie par des puzzles basés sur les environnements et des mécanismes liés à la lumière, aux sons, à la perspective et au temps. « Le titre résonnera dans le coeur des joueurs, et nous sommes impatients de le partager avec le public », souligne Christian Svensson, chief operating officer de Six Foot.

À noter, pour terminer, que les versions PlayStation 4 et Xbox One auront droit à une sortie physique. Et on se demande bien pourquoi il n’en sera pas de même pour la Nintendo Switch… les cartouches peut-être ?