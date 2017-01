Du rouge, du rouge et encore du rouge : Microsoft ose un peu avec le nouveau coloris de sa manette.

Les collectionneurs de manette savent déjà comment ils vont dépenser leurs étrennes. Car Microsoft dévoile un nouveau coloris pour le pad de sa Xbox One, également compatible PC et tablettes. Exit les couleurs classiques, blanc et noir, bonjour le rouge sang au goût finalement assez… douteux. L’accessoire est annoncé pour le 10 janvier 2017 aux États-Unis, au prix de 64,99 $. Mais nul doute qu’il sera disponible chez nous dans la foulée.

Rouge sang Gears of War

Le Père Noël est actuellement au chômage technique mais Microsoft a quand même choisi le rouge pour sa future manette Xbox One. Et le constructeur américain n’y est pas allé de main morte puisque la face avant est entièrement rouge : même les sticks, les boutons et la croix directionnelle, ce qui ne manque pas d’agresser un peu les yeux.

L’arrière est bicolore et mélange le rouge et le bordeaux foncé, couleur que nous retrouvons aussi sur la tranche pour les gâchettes et RB/LB. La manette est bien évidemment sans-fil (en bluetooth pour Windows 10 et les tablettes) et arbore un léger grip pour le confort des mains.

On ne manquera pas de souligner que cette robe assez particulière se mariera à ravir avec la Xbox One S collector à l’effigie de Gears of Wars 4, sortie en même temps que le TPS. C’est d’ailleurs sans doute pour cette raison précise que Microsoft a osé cette couleur pour habiller sa chère manette, meilleure amie des gamers. Quitte à posséder une console rouge, autant avoir les pad qui vont avec.