Annoncée durant la BlizzCon 2016, la carte Oasis d'Overwatch est officiellement disponible. Blizzard Entertainment diffuse même une vidéo touristique pour la découvrir en douceur.

En ces temps de grand froid, Blizzard Entertainment se décide à mettre un coup de chaud à Overwatch en lançant la carte Oasis, annoncée durant la BlizzCon 2016. Disponible depuis plusieurs semaines sur la région publique de test, la map est désormais accessible à tout le monde. Une formidable manière de démarrer l’année 2017, sachant que le géant américain ne manque pas de diffuser une bande-annonce pour illustrer cette excellente nouvelle et servir de guide pour le tour du propriétaire.

Ce n’est pas un mirage

Comme son nom l’indique, Oasis, dédié au mode de jeu Contrôle, prend place dans un désert, à savoir celui d’Iraq. L’environnement prend la forme d’une ville hyper futuriste où des buildings côtoient des voies rapides et des palmiers. En termes d’éléments pour le gameplay, on peut s’attendre à des portions étroites pour le combat rapproché et à des zones un peu plus ouvertes pour le grand spectacle. La verticalité sera assurée par un jumper propulsant le joueur à des hauteurs inespérées. On notera par ailleurs la présence de nombreux pièges, notamment des conducteurs qui ne s’arrêteront pas pour vous, même si vous faites du stop. Morts bêtes et ridicules assurées.

Oasis fait partie des quelques promesses faites par Blizzard Entertainment pour clôturer l’année 2016. D’autres nouveautés, comme des héros, sont attendues pour les mois à venir. Car, au vu de son immense succès, Overwatch n’est pas près de lâcher l’affaire.