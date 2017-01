BioWare a douché quelques espoirs : il n'y aura pas de Mass Effect sur Nintendo Switch. Du moins, ce n'est pas prévu pour le moment.

Electronic Arts fait partie des fervents admirateurs de la Nintendo Switch depuis son annonce. Aux dernières nouvelles, le géant américain a prévu un « gros » titre sur la future console de Nintendo mais ce ne sera pas Mass Effect : Andromeda. En effet, dans une interview accordée à Stevivor, Michael Gamble de chez BioWare a confié que le portage n’était pas prévu pour le moment. La porte n’est pas totalement fermée, mais c’est tout comme et un sérieux manque à gagner pour la Switch.

Quel jeu mystère chez EA ?

« Nous n’avons rien prévu. Mais si, au lancement de la Switch, tout le monde réclame un Mass Effect, qui sait ? Nous ne voulons jamais fermer ce genre de porte. » explique Michael Gamble. Les paris restent donc ouverts quant à l’identité du jeu Electronic Arts qui viendra gonfler le catalogue de la Switch. On s’était arrêtés sur Mass Effect : Andromeda tout simplement parce que la Wii U avait eu droit à une version Mass Effect 3, avec fonctionnalités GamePad, à son line-up de lancement. Sauf surprise et pour des raisons qui nous échappent (manque de puissance de la Switch ?), la logique ne sera pas respectée.

La Switch pourra toujours se consoler en se disant que BioWare n’a rien prévu non plus sur Project Scorpio, la future machine surpuissante de Microsoft. En revanche, Mass Effect : Andromeda sera bel et bien optimisé pour la PlayStation 4 Pro, même si les détails sur les apports n’ont pas encore été détaillés par les développeurs. On peut déjà miser sur une résolution accrue, du HDR et un framerate plus consistant.