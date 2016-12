On continue de fêter la fin de l'année derrière un écran, parce que tout le monde sait le champagne et les cotillons sont surfaits.

Thumper – Steam, Playstation 4, Oculus

Oui, nous avons eu de la veine pendant les fêtes de Noël, puisque nous avons pu tester le jeu de rythme en réalité virtuelle Thumper.

En terme de jouabilité, on ne note rien de bien particulier, puisque Thumper peut facilement se jouer assis tranquillement dans son fauteuil, avec les contrôleurs propres à la machine que l’on utilise. Si vous êtes également de ceux qui ont obtenu un casque VR pour les fêtes, Thumper est un agréable moyen de s’initier à cette technologie.

Thumper est disponible à 19,99€ sur Steam, PS4 et Oculus.

Pokémon Soleil/Lune – 3DS

Il y en a d’autres qui, pour Noël, sont restés un peu plus classiques et se sont plutôt tournés vers des jeux comme Pokémon Soleil/Lune. Quand on a grandi avec cette licence, il est agréable de noter les évolutions de jeu et de savourer avec quelle aisance la jouabilité de ce dernier opus se laisse doucement dompter.

Mention spéciale au design des petites bestioles. Parfois décriées dans certaines versions, celles de Soleil/Lune sont incroyablement agréables, souvent mignonnes, parfois drôles, et toujours dans l’esprit de la licence, 20 ans après son lancement.

Pokémon Soleil/Lune est disponible à 44,99€ sur Nintendo 3DS.

Alto Adventures – iOS, Android

Pour ceux qui n’auront pas le temps de se poser derrière un écran de 3DS ou de console de salon pour profiter des dernières heures de 2016, il y a toujours Alto Adventures, sur mobile.

Alto Adventures est un runner plein de poésie, en totale adéquation avec la météo de l’hiver, et dont les designs sont à couper le souffle. N’oubliez pas de monter le son, car les musiques sont toutes enchanteresses.