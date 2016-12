Vidéo : PlayStation Plus : quels sont les 6 jeux offerts en janvier ? Maxime Claudel - à l'instant Pop culture

Comme tous les mois, les membres PlayStation Plus pourront télécharger six jeux gratuitement pendant une durée limitée.

À l’instar des abonnés Xbox Live Gold, les membres PlayStation Plus ont droit à des jeux gratuits chaque mois afin de rentabiliser un peu plus cette souscription qui leur permet de jouer en ligne.

Sur le PlayStation Blog, Sony Interactive Entertainment a annoncé les six productions qu’il sera possible de récupérer sans payer à compter du 3 janvier prochain : Days of the Tentacle Remastered (PS4, PSVita), This Wars of Mine : The Little Ones (PS4), Blazerush (PS3), The Swindle (PS4, PS4 et PSVita), Azkend 2 : The World Beneath (PS4 et PSVita) et Titan Souls (PSVita).

De toute évidence, il y en a pour tous les goûts, même si on pourra toujours se désoler de l’absence d’un gros jeu.

Les jours de la fournée précédente sont comptés

Dans sa vidéo de présentation, Sony ne met bizarrement en avant que Days of the Tentacle Remastered, portage du point’n’click culte que l’on ne présente plus, et le très touchant This Wars of Mine : The Little Ones.

Les membres PlayStation Plus n’ont plus que quelques jours devant eux pour télécharger Stories : The Path of Destinies (PS4), Invisible, Inc. (PS4), Hyper Void (PS4, PS3 et PSVita), Tiny Troopers Joint Ops (PS4, PS3 et PSVita), Color Guardians (PS4 et PSVita) et VVVVVV (PSVita). Passée la date du 3 janvier, ils redeviendront payants pour tout le monde.