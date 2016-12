Parce qu'il faudrait plus qu'un repas de famille pour épancher notre soif de culture vidéoludique, voici notre sélection de jeux pour le week-end.

Hacknet – PC

Si vous êtes un fervent admirateur de la série Mr. Robot, Hacknet pourrait devenir votre jeu de prédilection. Il vous propose en effet d’entrer dans la peau d’un hacker chevronné en vous apprenant à vous servir de commandes de terminal, de techniques de hack, etc.

Malgré son interface un peu austère, nous avons apprécié la qualité des textes, son interface avec un système aussi de mail où l’on discute avec on groupe de hackers, ses « clients » et ses adversaires.

Hacknet est disponible sur Steam au prix de 9,99€.

The Walking Dead, a New Frontier – PC, PS4, Xbox One, iOS

C’est non sans une certaine excitation que nous retrouvons les nouvelles aventures de Clémentine dans la prochaine saison de The Walking Dead – A New Frontier. L’enfant que nous avions laissée dans la seconde saison semble avoir désormais grandi pour laisser place à une courageuse adolescente.

La jeune femme est prête à se battre contre les divers vices et secrets qui se terrent au sein de son groupe de survie. Une chose est sûre, plus les années passent, plus notre affection pour ce personnage se renforce.

The Walking Dead – A New Frontier est disponible à 22,99€ les 5 épisodes sur Steam et GOG.com

Slime Rancher – PC

Pour terminer notre sélection, nous allons jouer à Slime Rancher, un jeu dans lequel nous incarnons une exploitante agricole sur des parcelles extra-terrestres. Le but : parvenir à capturer et élever des slimes dans son exploitation.

Ces petites boules sont toutes aussi gluantes que mignonnes, et, comme tout être humain qui se respecte, nous ne manquerons pas de bâtir notre richesse là-dessus.

Slime Rancher est disponible en early access sur Steam et GOG.com à 18,59€