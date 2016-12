Square Enix surprend tout le monde en sortant le patch 1.03 de Final Fantasy XV avec un jour d'avance sur son planning initial.

Eu égard aux nombreuses années de développement qu’il a nécessité, on ne peut pas dire que Final Fantasy XV soit connu pour sa ponctualité. De fait, quand il n’est pas en retard, il y a de quoi sauter au plafond, comme aujourd’hui grâce à la sortie avec un peu d’avance la mise à jour 1.03 de son RPG disponible sur PlayStation 4 et Xbox One.

Celle-ci était très attendue puisqu’elle apporte, notamment, le New Game Plus, garantissant une meilleure rejouabilité au titre. Prévoyez un peu plus de 3 Go sur le disque dur de votre console pour en profiter.

Envie de recommencer ?

Bien sûr, le patch corrige aussi quelques bugs et ajoute quelques contenus bonus, dans le sillage des cadres photo pour habiller les clichés que le personnage Prompto prend pendant toute l’aventure.

Le New Game Plus, comme son nom l’indique, permet de recommencer une partie en conservant toutes les données de la précédente. Bien évidemment, les quêtes et l’histoire repartiront à zéro mais votre niveau, l’expérience accumulée, le rang dans les compétences spéciales, les objets, les tenues récupérées, les accessoires, les sorts ou encore les éléments débloqués pour la Regalia (la fameuse voiture) seront accessibles tout de suite. Apparemment, les ennemis ne s’adapteront pas, ce qui rendra les premières pérégrinations très, très voire trop faciles.

Le patch 1.03 de Final Fantasy XV préfigure par ailleurs l’arrivée des DLC Pack Holiday (gratuit) et Pack Holiday Premium + (exclusif au Season Pass donc payant). Ils sont attendus pour ce jeudi 22 décembre sur les plateformes de téléchargements.

D’autres mises à jour et DLC amélioreront le RPG japonais dans les mois à venir.