Huawei a dédié un site à l'apprentissage de la photographie sur smartphone. Tutoriels, conseils, astuces : vous y trouverez toutes les informations pour sublimer vos clichés.

Du mode Pro au mode Monochrome en passant par l’effet bokeh et le Light Painting, la Huawei Photo Academy souhaite vous donner des astuces pour maîtriser au mieux la photographie sur smartphone. Chaque semaine, le site abordera différentes techniques utilisables sur tous les smartphones en mettant en avant le Huawei P9.

D’abord perçue comme un gadget, la photographie sur smartphone est devenue, en quelques années, un élément incontournable du smartphone et de notre quotidien. Ces derniers suivent donc la tendance en offrant toujours plus de fonctionnalités et une qualité photo qui ne cesse d’impressionner.

Ne faisant pas exception à pas à la règle, le Huawei P9 regorge de fonctionnalités qui vous offrent des perspectives uniques en matière de photo. Nous avons décidé de réaliser un guide dans lequel nous explorerons ensemble les différents modes et réglages photo – avec quelques astuces en prime…

Entrons dans le vif du sujet en parlant des filtres et des ajustements.

Les filtres

En quelques mots : disponibles dans les modes Photo (sans activer les réglages Pro), HDR et Embellissement, les filtres permettent d’ajouter une petite touche artistique à vos images.





Astuce : il n’y a pas de diktat du bon goût ou de règle concernant les filtres. Faites-vous plaisir, mais gardez en tête qu’ils ne se suffisent pas à eux-mêmes !

L’ajustement d’image

En quelques mots : l’ajustement d’image est accessible depuis le menu paramètres de l’application photo. Il permet d’affiner l’image en jouant sur les 3 réglages basiques (contraste, luminosité, saturation). Il se différencie des filtres pour deux raisons : d’abord, son effet est plus subtil et il n’ajoute pas de vignettage ou de texture. Ensuite (et surtout), ces ajustements sont accessibles quel que soit le mode choisi, que les paramètres Pro soient activés ou non.

Astuce : ces ajustements sont très pratiques, n’hésitez pas à les utiliser. En particulier lorsque vous utiliserez le mode Monochrome, pour lequel ces ajustements permettront d’adoucir ou de renforcer le rendu que vous souhaitez donner.

Si cet extrait vous a plu, vous pourrez retrouver chaque semaine de nouveaux tutoriels photo à cette adresse.