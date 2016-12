« Evolution : Climate » est un jeu de plateau original qui consiste à créer ses propres espèces animales et à les faire survivre au fil des changements environnementaux.

Dans le jeu de plateau « Evolution : Climate » — ou tout simplement Evolution –, les participants se penchent sur l’évolution des différentes espèces au fil des changements climatiques et environnementaux qui touchent leur planète. La première version a été réalisée par le biologiste russe Dmitry Knorre en 2010 avant le rachat du concept par North Star Games, un éditeur américain de jeu de société, qui a lancé une troisième mouture en 2016 après un premier changement deux ans plus tôt.

Evolution s’appuie sur un système de cartes dans un monde qui change continuellement de climat, de température et d’environnement. Pendant chaque tour, les joueurs tirent des cartes « traits » selon le numéro de leurs espèces animales. Ils doivent ensuite en jeter une dans l’« abreuvoir », le noyau central du jeu qui crée de la nourriture pour les herbivores. Enfin, les joueurs peuvent utiliser les cartes restantes pour améliorer leurs espèces ou en créer de nouvelles.

Le but du jeu est simple : créer des espèces animales et les faire survivre à travers la sélection de caractéristiques spécifiques qui leur permettent de se nourrir et de s’adapter, en utilisant par exemple les fonctions « coopération », « grimper », « intelligence », « fourrure épaisse » ou « creuser ». On peut même utiliser ces spécificités pour créer des combinaisons qui peuvent nous rapporter encore plus de nourriture.

Quand le taux d’alimentation arrive à zéro, les membres de notre espèce commencent à mourir. La nourriture est cruciale, puisqu’elle nous offre des « jetons d’alimentation » qui apportent des points supplémentaires.

Carnivores contre herbivores

Les joueurs peuvent interagir les uns avec les autres, notamment en ce qui concerne l’alimentation et la survie : les espèces carnivores chasseront par exemple les herbivores des autres participants. Ainsi, on aura droit à une chasse continue entre les animaux, mais aussi une course au développement pour ne pas tomber victime des changements climatiques. Par exemple, le froid apportera moins de nourriture et la nécessité d’augmenter ses propres dimensions. Il y a même des cartes « événements » qui introduiront des catastrophes environnementales, comme par exemple l’impact d’une grosse météorite.

Même le très réputé site Nature fait l’éloge ce jeu de plateau : « Evolution retranscrit les aspects fondamentaux du processus d’évolution et pourrait être utilisé comme un outil d’enseignement pour ceux de 10 ans et plus. Il pourrait aussi aider des étudiants plus âgés pour aborder des thématiques plus spécifiques. »

Pour le moment, d’après son chef de projet, Evolution : Climate est déjà en rupture de stock et sera disponible de nouveau pour l’été 2017. Pour les plus impatients, il existe une version numérique qui peut être téléchargée, imprimée et découpée pour 15 dollars.