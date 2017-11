Microsoft propose la rétrocompatibilité des jeux Xbox 360 avec la Xbox One. Voici la liste complète des titres concernés.

Prévue de longue date, la rétrocompatibilité de la Xbox One avec les jeux Xbox 360 est disponible depuis le 12 novembre 2015. Annoncée à l’E3, la fonctionnalité porte aujourd’hui sur plusieurs centaines de jeux vidéo et la prise en charge nouveaux titres est annoncée régulièrement.

Fonctionnalité gratuite, la rétrocompatibilité conserve les sauvegardes, les scores, les succès et les extensions. Le mode prend aussi en considération le mode multijoueur avec des consoles différentes et permet de profiter des fonctionnalités de la Xbox One et de Windows 10 (jeux DVR, captures d’écran, streaming) pour les titres de la 360.

La dernière mise à jour date du 24 novembre et a permis d’ajouter quatre titres à la liste des jeux vidéo éligibles. Ci-dessous, vous retrouverez la liste des jeux compatibles avec le mode rétro-compatibilité de la Xbox One.

Jeux Xbox 360 compatibles avec la Xbox One