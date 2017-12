Un journaliste américain a constaté la présence d'une ligne de code atypique sur l'ancien site de campagne de Donald Trump. Un message d'erreur devait s'afficher sous la forme d'une pique lancée à Barack Obama... mais le texte en question ne s'affichait pas, justement à cause d'une erreur de code.

Depuis son élection au poste de quarante-cinquième président des Etats-Unis, Donald Trump s’est régulièrement illustré par ses invectives, parfois cinglantes, lancées à d’autres dirigeants politiques. Barack Obama, son prédécesseur à la Maison Blanche, compte parmi ses cibles favorites. Mais il ne parvient pas toujours à réussir à ses attaques.

Le 28 décembre 2017, un journaliste du Washington Post a fait une étrange découverte en observant le code de l’ancien site de campagne de Donald Trump.

« Le site web de Donald Trump, qui a passé plusieurs jours sur un terrain de golf, est codé afin d’afficher le message suivant en cas d’erreur interne du serveur », écrit le journaliste Christopher Ingraham sur Twitter.

Le message d’erreur en question vise directement le prédécesseur de Donald Trump : « Oups, quelque chose n’a pas fonctionné. Contrairement à Obama, nous travaillons pour résoudre le problème… et pas sur un terrain de golf. »

The website of Donald Trump, who has spent several days in a row at the golf course, is coded to serve up the following message in the event of an internal server error : https://t.co/zrWpyMXRcz pic.twitter.com/wiQSQNNzw0

— Christopher Ingraham (@_cingraham) December 28, 2017