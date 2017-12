Le polémiste d'extrême droite Alain Soral reproche à Facebook d'avoir supprimé sa page, ainsi que celle de son site Égalité et Réconcilitation, qui cumulaient au total plus de 280 000 abonnés. Il accuse le géant américain de censure.

Alain Soral, le militant d’extrême droite à la tête du site Égalité et Réconciliation — connu pour son traitement biaisé et mensonger de l’actualité — n’a visiblement pas apprécié de voir ses deux pages Facebook, à son nom et à celui du site, supprimées en même temps.

« En supprimant simultanément mercredi 13 décembre 2017 les comptes Facebook d’Alain Soral et d’Égalité & Réconciliation, les ennemis de la liberté d’expression ne font que confirmer l’importance de notre combat » a-t-il ainsi déploré dans un article criant à la censure et au complot du réseau social dont il souligne la prétendue « soumission avec le pouvoir ».

Facebook a justifié sa décision auprès de Pixels : « Les organisations ou les personnes qui prêchent la haine ne sont pas autorisées sur Facebook ». Une ligne de défense régulièrement mise en avant par le réseau social, même si ses pratiques de modération posent parfois question.

La Licra en profite pour troller Alain Soral

Avec ces suppressions, Alain Soral perd donc accès à plus de 280 000 abonnés Facebook. Une nouvelle dont s’est félicité la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) dans une vidéo parodique. L’association dénonçe régulièrement les propos du polémiste condamné à plusieurs reprises, notamment pour contestation de crime contre l’humanité.

Récemment, Twitter a pour sa part fait le ménage dans les comptes certifiés appartenant à des militants de l’extrême droite américaine.