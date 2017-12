Les ministres européens responsables des technologies de l'information ont approuvé une feuille de route pour le déploiement de la 5G en Europe. Objectif : qu'au moins une grande ville de chaque État membre soit couverte par l'ultra haut débit mobile en 2025

Le cap est désormais fixé : en 2025, les grandes villes de l’Union européenne ainsi que les principaux axes de transport bénéficieront d’une couverture en 5G. Au début du mois de décembre, les ministres responsables des télécommunications sur le Vieux Continent ont approuvé cette feuille de route, prise sous l’égide de l’Estonie, pays qui a fait du numérique une priorité de sa présidence de l’Union.

Cette feuille de route, annoncée par Urve Palo, ministre en charge des technologies de l’information et de l’entrepreneuriat au sein du gouvernement estonien, ne fixe pas seulement une échéance : elle fixe aussi « les principales activités à mener et le calendrier de leur mise en œuvre », ainsi qu’un « plan pour harmoniser l’utilisation technique et les finalités des fréquences 5G et [leur]attribution ».

Le calendrier de la 5G

2018 : action de la Commission européenne pour clarifier, par le biais de lignes directrices, l’application des règles relatives aux aides d’État en ce qui concerne les compensations éventuelles pour les utilisateurs actuels des fréquences destinées au déploiement de la 5G, afin de permettre une disponibilité rapide du spectre.

Mi-2018 : adoption du Code européen des communications électroniques par le Parlement et le Conseil.

2019 : harmonisation technique des bandes de fréquences 3,4-3,8 GHz et 24,25-27,5 GHz sur la base des conclusions du groupe consultatif sur la politique du spectre radioélectrique début 2019, conduisant à une libération rapide des bandes et à une introduction coordonnée de la 5G.

Mi-2020 : le Code européen des communications électroniques est transposé en droit national.

2020 : la bande 700 MHz est attribuée dans la plupart des États membres. La 5G est proposée dans au moins une ville par État membre.

2022 : disponibilité de la bande 700 MHz dans tous les États membres.

2018-2025 : déploiement de l’infrastructure 5G.

2025 : société du gigabit : la 5G est proposée dans les grandes villes et le long des grands axes de transport.

« Une société numérique ne peut se faire sans réseaux 5G », a considéré la ministre, même si dans les faits celle-ci tout de même réussi à émerger sans le très haut débit mobile. Cependant, son développement est sans conteste dépendant de la fiabilité et de la capacité des réseaux de télécommunications. Nous ne serions sans doute pas allés bien loin si nous étions restés au stade du modem 56K.

Quoiqu’il en soit, « les citoyens ont besoin de ces réseaux 5G, mais aussi les appareils qui nécessitent un accès internet fiable et à haut débit, pour traiter un volume toujours croissant de données », a rappelé la ministre. À mesure que l’Internet des objets va se développer, il va en effet y avoir de plus en plus d’appareils qui vont être en ligne ; il faut non seulement pouvoir leur faire une place, via un nouveau système d’adresses (IPv6), mais aussi assurer l’acheminement rapide des données.

L’avènement de la société du gigabit

Sur le plan technique, la 5G doit permettre de bénéficier de débits allant au-delà de la barre des 10 Gbit/s. Ainsi, même un film en haute définition sera téléchargé dans des délais très courts. Cette norme délivrera aussi un temps de latence extrêmement bas et aura un effet limité sur l’autonomie des appareils, permettant de préserver la batterie des terminaux bien plus longtemps qu’à l’heure actuelle.

La feuille de route fixée par le Conseil n’interdit évidemment pas aux opérateurs d’aller plus vite s’ils le peuvent : on évoque d’ailleurs un lancement commercial entre 2019 et 2022, selon les pays, les industriels, l’état d’avancement de la législation et l’appétit du public pour cette nouvelle norme, qui nécessitera l’acquisition d’un terminal compatible pour pouvoir profiter de l’ultra haut débit mobile.