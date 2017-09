Tim Gionet, un néo-nazi américain de 29 ans plus connu sous son pseudonyme de Baked Alaska, accuse le média en ligne AJ+ d'avoir publié une photo retouchée de lui pour le montrer en possession d'une arme. Le problème ? Baked Alaska avait lui-même tweeté la photo incriminée quelques jours avant.

« Wow, AJ+ m’a photoshopé avec un flingue en me qualifiant de suprémaciste blanc, ce qui m’expose au danger ! GROS PROCÈS à venir ! » Le 6 septembre, le néo-nazi américain Tim Gionet, plus connu sous le pseudonyme de Baked Alaska, s’insurge dans un tweet de voir son image prétendument détournée dans une vidéo du média AJ+ sur les suprémacistes blancs qui soutiennent Bachar Al-Assad.

Le troll bien connu des internautes américains, qui était présent au rassemblement d’extrême droite de Charlottesville, le week-end des 11 et 12 août, ne manque pas à cette occasion de publier la capture d’écran de la vidéo pour prouver ses dires.

Wow @ajplus photoshopped a picture of me holding a gun & calls me white supremacist, putting me in danger ! BIG LAWSUIT coming ! pic.twitter.com/lQ726zoqNi

— Baked Alaska™ (@bakedalaska) September 6, 2017