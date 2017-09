La candidate perdante aux élections américaines pourrait de nouveau être au centre d'une cyber attaque. Cette fois-ci, il ne s'agit pas des démocrates mais d'une startup qu'elle soutient.

Les amis et soutiens de Hillary Clinton en ont marre des réseaux sociaux. Il faut dire qu’ils y ont été chassés comme des lapins de garenne par des bots russophiles et des comptes violents de l’alt-right (extrême droite) durant toute la campagne américaine de 2016. Cibles de fake news et de harcèlement, les démocrates proches de la candidate cherchent désormais leur nouvel el dorado sur le web.

Dimanche soir, Hillary Clinton a participé à cette quête de la terre promise en faisant la promotion sur son compte Twitter d’une plateforme sociale et multimédia inconnue : Verrit.com. Selon son tweet, la démocrate se serait engagée auprès de la startup éditrice du site.

I'm excited to sign up for @Verrit, a media platform for the 65.8 million ! Will you join me and sign up too ? https://t.co/bOLSMyk6bG

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 3, 2017